Наш центр реабилитации сосредоточен на качестве оказания помощи. Для каждого резидента мы разрабатываем индивидуальный план терапии, а самое важное – находим подход, при котором человеку будем максимально комфортно проходить реабилитацию и пребывать в РЦ.

Специалисты тщательно оценивают физическое и психологическое состояние, подбирают наиболее щадящие и в то же время эффективные схемы выхода из абстинентного синдрома и дальнейшего восстановления.