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Профессиональная реабилитация алкоголиков в РЦ Reban в Москве

— это не просто запрет на злоупотребление спиртным в течение определенного времени.

 Мы проводим огромную психологическую работу, которая помогает коренным образом изменить ценности, принципы и духовную основу человека. Эту работу резидент алкогольного реабилитационного центра проводит совместно с психологом-аддиктологом, который подробно разбирает причины формирования зависимости.

Чтобы алкоголику пройти курс реабилитации от РЦ Reban в Москве, нужно осознать, что он не способен контролировать собственную зависимость.

Это первый шаг на пути к преодолению аддикции. Часто он бывает самым сложным: человеку сложно признаться самому себе, что у него есть проблемы, которые он упорно пытается не замечать. Но мы проведем его за руку и будем рядом на каждом этапе – от принятия до выздоровления.

Профессиональная реабилитация алкоголиков в РЦ Reban

Профессиональная реабилитация алкоголиков с любым опытом зависимости 

Мы рекомендуем лечь в реабилитацию алкоголику с любым стажем — независимо от того, был ли ранее неудачный опыт справиться с зависимостью самостоятельно. Если такие попытки были, психолог-аддиктолог поможет разобраться, почему не получилось добиться нужного результата.

Мы рекомендуем лечь в реабилитацию алкоголику с любым стажем
Методы, которые используются в нашем реабилитационном центре для алкоголиков в Москве, подходят для избавления от любого вида алкогольной зависимости.

Не важно, какие именно спиртные напитки употребляет резидент. Суть зависимости — в нарушении поведения, а не физической тяге к определенному напитку.

Профессиональная реабилитация алкоголиков включает обучение принципам, которые позволят жить без зависимости, и при этом не чувствовать себя несчастным.

Напротив, наши резиденты получают возможность вернуть контроль над собственной жизнью и снова наслаждаться свободой.

Считается, что от патологической зависимости нельзя полностью избавиться: она формируется единожды и остается с человеком до конца жизни. Не стоит этого бояться. Специалисты центра реабилитации алкоголиков объяснят, как распознать проявления болезни и научиться купировать ее на ранней стадии. Это поможет избежать срывов, и добиться устойчивого долговременного результата.

Профессиональная реабилитация алкоголиков

Квалифицированная психологическая помощь помогает выработать иное отношение к жизни.

Резидент алкогольного реабилитационного центра Reban в Москве начинает ценить то, на что раньше не обращал внимания: поддержку близких, собственные успехи и достижения, здоровые привычки. Это коренной перелом в психологии зависимого человека, который позволяет ему снова стать здоровым.

Реабилитация алкоголиков

Подсвечивание проявления болезни
Подсвечивание проявления болезни
Механизмы работы с алкоголизмом
Механизмы работы с алкоголизмом
Выработка новых принципов
Выработка новых принципов
Иное отношение к жизни
Иное отношение к жизни
Коренной перелом в психологии
Коренной перелом в психологии
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Групповая поддержка на всех этапах реабилитации

В нашем реабилитационном центре для алкоголиков Reban в Москве широко используются методы групповой психологической поддержки.

В нашем реабилитационном центре для алкоголиков Reban в Москве широко используются методы групповой психологической поддержки. В основе — программа «12 шагов», признанная одним из самых эффективных методов борьбы с патологическими зависимостями. Социальное взаимодействие с другими людьми, страдающими от той же аддикции, значительно повышает шансы на успех.

Программа групповой терапии начинается с признания наличия зависимости.
Программа групповой терапии

Это важно, так как диалог между членами группы ведется на равных условиях. У каждого свой опыт зависимости, но проблема — общая для всех. Резиденту может быть трудно заметить проявления болезни у себя, но в группе, где каждый открыт к общению, проще обнаружить их у других. Осознание проблемы — ключ к успеху.

В нашем реабилитационном центре для алкоголиков Reban в Москве
В групповой терапии участвуют зависимые, находящиеся на разной стадии реабилитации алкоголиков.

Они могут делиться опытом преодоления того или иного этапа, практическими инструментами и методами, которые помогли добиться нужного результата. Помощь другим зависимым укрепляет уверенность в себе, и становится лучшим подтверждением правильности выбранного пути. Все это делает групповую терапию в нашем алкогольном реабилитационном центре в Москве более эффективной, чем попытки самостоятельно справиться с зависимостью.

Психологические методы борьбы с алкогольной зависимостью: просто и безопасно

В реабилитационном центре для алкоголиков используются разные методы психологического воздействия на зависимых.

Все они безопасны, легальны и не несут потенциального вреда. Мы не используем гипноз, манипуляции или другие методы, которые не дают долговременного эффекта.

Чтобы справиться с зависимостью было проще, наш центр реабилитации алкоголиков Reban в Москве применяет комплекс методик.

центр реабилитации алкоголиков Reban в Москве

Резидент получает индивидуальные задания для самостоятельной работы, изучает семинары, лекции и выступления спикеров — экспертов по борьбе с алкогольной зависимостью, врачей-наркологов, психологов. Он детально изучает процесс формирования патологической привычки и методы избавления от нее.

Реабилитация алкоголиков включает в себя блок психологического воздействия

Несение функции
Несение функции
Семинары
Семинары
Группа ГСП
Группа ГСП
Работа по заданиям психолога
Работа по заданиям психолога
Лекции
Лекции
Спикерские
Спикерские
Реабилитация алкоголиков включает в себя блок психологического воздействия
Работа по заданиям психолога
Работа по заданиям психолога
Несение функции
Несение функции
Лекции
Лекции
Семинары
Семинары
Спикерские
Спикерские
Группа ГСП
Группа ГСП
Ребилитационный центр Ребан специализируется на аддикции
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Реабилитация зависимых

Реабилитация алкоголиков

Реабилитация игроманов

Реабилитация нарко зависимых

Реабилитация Аптечных зависимых

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    Духовные и телесные практики как часть реабилитации: польза для здоровья и ума

    Телесные практики способствуют активному восстановлению психического и физического здоровья. В реабилитационном центре используется несколько практик: лучше всего они работают в комплексе. Сочетание йоги, медитации и арт-терапии помогает настроиться на позитив, задействуя энергетические, физические и ментальные уровни (ум).

    Телесные практики — это не просто упражнения.

    Доказано, что они благоприятно сказываются на работе нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Применение комплекса практик в ходе реабилитации алкоголиков в РЦ Reban в Москве позволяет быстрее справиться с алкогольной зависимостью.

    Практики помогающие осознанию и принятию мира и себя в нем
    Гонг медитация
    Гонг медитация
    Арт терапия
    Арт терапия
    Иные методики
    Иные методики
    Йога
    Йога
    Медитация голосом
    Медитация голосом
    Телесные практики
    Телесные практики
    Практики помогающие осознанию и принятию мира и себя в нем
    Йога
    Йога
    Гонг медитация
    Гонг медитация
    Медитация голосом
    Медитация голосом
    Арт терапия
    Арт терапия
    Телесные практики
    Телесные практики
    Иные методики
    Иные методики
    Не запускайте проблему — чем раньше вы начнете, тем проще будет справиться!

    Почему мы считаем, что лечь в реабилитацию алкоголику нужно как можно быстрее?

    Любая зависимость со временем прогрессирует. Она превращается в ежедневную рутину, становится частью личности человека, и ему сложнее вернуться к нормальному образу жизни.

    лечь в реабилитацию алкоголику нужно как можно быстрее

    Алкоголик — человек со сломленной волей.

    Если у него были попытки бросить, которые завершились неудачно, человек теряет веру в себя, и решиться на еще одну попытку будет сложнее. В этом случае нужна профессиональная помощь, которую может предоставить РЦ для алкоголиков Reban в Москве. Шансы, что проблема решится сама собой, практически нулевые.

    Еще одна причина, по которой реабилитация алкоголиков, зависимых от спиртного, должна начаться как можно быстрее, связана с пагубными последствиями для здоровья. Опасность зависимости в том, что даже осознавая этот вред, человек не может бросить пить без профессиональной поддержки.

    Если кто-то из ваших близких страдает зависимостью, вы можете порекомендовать алкоголику пройти курс реабилитации от РЦ Reban в Москве. Мы не применяем насильственные методы: лечение проводится после получения добровольного желания человека. Данные о наших резидентах не передаются третьим лицам, анонимность гарантирована.

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