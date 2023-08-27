Мы проводим огромную психологическую работу, которая помогает коренным образом изменить ценности, принципы и духовную основу человека. Эту работу резидент алкогольного реабилитационного центра проводит совместно с психологом-аддиктологом, который подробно разбирает причины формирования зависимости.

Чтобы алкоголику пройти курс реабилитации от РЦ Reban в Москве, нужно осознать, что он не способен контролировать собственную зависимость.

Это первый шаг на пути к преодолению аддикции. Часто он бывает самым сложным: человеку сложно признаться самому себе, что у него есть проблемы, которые он упорно пытается не замечать. Но мы проведем его за руку и будем рядом на каждом этапе – от принятия до выздоровления.