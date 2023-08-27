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Наркотическая зависимость – одна из самых сложных и опасных аддикций.

Она разрушает психику человека, а также наносит непоправимый вред здоровью. Но это не значит, что из этой ловушки нельзя выбраться. Центр реабилитации наркоманов Reban в Москве использует комплекс методик, которые помогают вернуться в нормальной жизни. 

Реабилитация наркотически зависимых в нашем центре – это целый ряд индивидуальных и групповых процедур, направленных на изменение жизненных установок, принципов и ценностей. Наш подход направлен на то, чтобы зависимый человек признал наличие проблемы и получил сильную мотивацию для ее решения.

Опыт реабилитации наркотически зависимых говорит о том, что без согласия резидента на прохождение лечения терапия не будет успешной.

Вместо того, чтобы направить энергию на избавление от зависимости, такой человек будет тратить силы на сопротивление принуждению. Все принудительные практики, как правило, заканчиваются провалом. Но мы знаем, как преодолеть этот барьер, поэтому помогаем лечь в реабилитацию наркоману с полным осознанием проблемы – наши резиденты понимают, что им предстоит непростая работа, и они готовы к этому.

Реабилитация наркотически зависимых в нашем центре
Опыт реабилитации наркотически зависимых
Психологические консультации – комплексный анализ проблемы и поиск путей решения

Наркотическая зависимость разрушает все составляющие здоровой личности – ее способность к социализации, духовные ценности, психику и физиологию. Аддикция становится частью человека, и он уже не может представить себя здоровым. Чтобы избавиться от зависимости, недостаточно просто какое-то время не употреблять: для эффективной реабилитации наркомана нужно поработать над каждым разрушенным «кирпичиком». Этот результат достигается в ходе личных бесед со специалистом.

работы по реабилитации наркоманов в РЦ Reban в Москве

Важная часть работы по реабилитации наркоманов в РЦ Reban в Москве – психотерапия.

Индивидуальные консультации помогают резиденту проанализировать свое текущее состояние, найти причины деструктивного поведения и выработать новые, здоровые жизненные установки.

Реабилитация наркоманов считается успешной, если резиденты в течение длительного времени не употребляют психотропные вещества, а их психическое состояние стабилизировалось.

Вместе с избавлением от зависимости приходят и другие положительные изменения, когда человек: 

  • снова обретает способность ставить жизненные цели и достигать их;
  • возвращает уверенность в себе;
  • коммуницирует с социумом и становится полноправным членом общества;
  • не избегает конфликтных ситуаций, а разрешает их спокойно и рассудительно, без срывов и возвращения к наркотикам.

Реабилитация наркоманов

Подсвечивание проявления болезни
Подсвечивание проявления болезни
Механизмы работы с наркоманией
Механизмы работы с наркоманией
Выработка новых принципов
Выработка новых принципов
Иное отношение к жизни
Иное отношение к жизни
Коренной перелом в психологии
Коренной перелом в психологии
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Реабилитация в группах – дополнительная поддержка в борьбе с наркотической зависимостью

Участие в группах взаимопомощи – эффективный метод борьбы с разными видами зависимостей. Он успешно применяется в течение 80 лет реабилитационными центрами разных стран мира. Групповая терапия уже помогла миллионам людей избавиться от зависимости и начать новую жизнь.

Работа в группе взаимопомощи нашего реабилитационного центра для наркоманов включает несколько аспектов:

  • осознание проблемы;
  • пересмотр своего поведения, жизненных ценностей и предыдущего опыта;
  • поиск ключевой причины зависимости;
  • планомерный путь к трезвой жизни;
  • реабилитация в глазах окружающих.

Программа групповой поддержки, используемая в реабилитационном центре Reban для наркоманов, помогает последовательно вернуть контроль над собственной жизнью.

Общение с другими зависимыми под контролем наставника укрепляет мотивацию на лечение, формирует стойкое отвращение к наркотикам. Наряду с этим развиваются коммуникативные навыки резидента, необходимые для полноценной жизни в социуме.

Программа групповой поддержки

Групповая терапия в нарко реабилитационном центре Reban в Москве – это еще и возможность посмотреть на себя со стороны: осознать, что происходит с зависимым человеком, какие психические уловки мешают ему снова стать свободным. В результате у резидента РЦ для наркоманов формируется высокий уровень ответственности и духовно-нравственные ценности, он учится строить реалистичные планы на жизнь.

Восстановление психического здоровья – важная часть реабилитации

Наркотическая зависимость – комплексная проблема.

Нередко под ней маскируются другие проблемы – психологическое давление враждебной среды, деструктивные отношения, неумение контролировать сильные негативные эмоции: злость, гнев, страх. Реабилитационный центр для наркоманов Reban в Москве использует методы психотерапии, чтобы преодолеть патологическую тягу к психотропным веществам и противостоять рецидивам.

По завершении реабилитации наркоманов резиденты возвращают самоконтроль, умение планировать собственную жизнь и адаптироваться в обществе. Они восстанавливают отношения с близкими, формируют круг друзей, живут полноценной и интересной жизнью.

Реабилитация наркоманов включает в себя блок психологического воздействия

Несение функции
Несение функции
Семинары
Семинары
Группа ГСП
Группа ГСП
Работа по заданиям психолога
Работа по заданиям психолога
Лекции
Лекции
Спикерские
Спикерские
Реабилитация наркоманов включает в себя блок психологического воздействия
Работа по заданиям психолога
Работа по заданиям психолога
Несение функции
Несение функции
Лекции
Лекции
Семинары
Семинары
Спикерские
Спикерские
Группа ГСП
Группа ГСП
Ребилитационный центр Ребан специализируется на аддикции
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Реабилитация зависимых

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Реабилитация нарко зависимых

Реабилитация Аптечных зависимых

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Практики для укрепления не только тела, но и ума

Телесные и духовные практики используются в РЦ для наркоманов Reban как дополнение к основной программе реабилитации. Они положительно сказываются на психологическом состоянии человека: возвращают ему уверенность в собственных силах, поднимают самооценку, дарят чувство гордости за достижение поставленных целей. Доказано, что медитации и йога нормализуют работу многих жизненно важных систем организма – нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной.

Практики помогают легче и быстрее наркоману пройти курс реабилитации и способствуют развитию осознанности, нехватка которой характерна для многих наркоманов.

В ходе их освоения человек тренирует ощущение взаимосвязи тела и ума, умение понимать запросы и потребности своего тела.

Практики помогающие осознанию и принятию мира и себя в нем
Гонг медитация
Гонг медитация
Арт терапия
Арт терапия
Иные методики
Иные методики
Йога
Йога
Медитация голосом
Медитация голосом
Телесные практики
Телесные практики
Практики помогающие осознанию и принятию мира и себя в нем
Йога
Йога
Гонг медитация
Гонг медитация
Медитация голосом
Медитация голосом
Арт терапия
Арт терапия
Телесные практики
Телесные практики
Иные методики
Иные методики

Начните путь к здоровой жизни без наркотиков уже сегодня

Прежде чем лечь в реабилитацию, наркоману нужно осознать, что он не способен контролировать патологическую тягу к психотропным веществам.

Начните путь к здоровой жизни без наркотиков уже сегодня

Главное, что останавливает наркомана – страх перед неизвестностью.

Если у него уже были попытки вылечиться, закончившиеся неудачей, к страху присоединяется и боязнь поражения. Это подрывает самооценку и заставляет смириться со своей участью.

Мы рекомендуем каждому наркоману пройти курс реабилитации в центре Reban в Москве. Этот подход позволяет изолировать человека от прошлого токсичного окружения, помочь разобраться в себе в спокойной обстановке, детально изучить все аспекты зависимости. Чем раньше начать лечение, тем лучше: к сожалению, проблема не исчезнет, если не прилагать никаких усилий – напротив, она будет только усугубляться. Сегодня справиться с зависимостью будет проще, чем завтра или через год.

Хотите подать заявку на прохождение программы в нарко-реабилитационном центре Reban в Москве? Обращайтесь – мы уверены, что сможем помочь!

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