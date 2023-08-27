Наркотическая зависимость – одна из самых сложных и опасных аддикций.
Она разрушает психику человека, а также наносит непоправимый вред здоровью. Но это не значит, что из этой ловушки нельзя выбраться. Центр реабилитации наркоманов Reban в Москве использует комплекс методик, которые помогают вернуться в нормальной жизни.
Реабилитация наркотически зависимых в нашем центре – это целый ряд индивидуальных и групповых процедур, направленных на изменение жизненных установок, принципов и ценностей. Наш подход направлен на то, чтобы зависимый человек признал наличие проблемы и получил сильную мотивацию для ее решения.
Наркотическая зависимость разрушает все составляющие здоровой личности – ее способность к социализации, духовные ценности, психику и физиологию. Аддикция становится частью человека, и он уже не может представить себя здоровым. Чтобы избавиться от зависимости, недостаточно просто какое-то время не употреблять: для эффективной реабилитации наркомана нужно поработать над каждым разрушенным «кирпичиком». Этот результат достигается в ходе личных бесед со специалистом.
Реабилитация наркоманов считается успешной, если резиденты в течение длительного времени не употребляют психотропные вещества, а их психическое состояние стабилизировалось.
Вместе с избавлением от зависимости приходят и другие положительные изменения, когда человек:
- снова обретает способность ставить жизненные цели и достигать их;
- возвращает уверенность в себе;
- коммуницирует с социумом и становится полноправным членом общества;
- не избегает конфликтных ситуаций, а разрешает их спокойно и рассудительно, без срывов и возвращения к наркотикам.
Реабилитация наркоманов
Реабилитация в группах – дополнительная поддержка в борьбе с наркотической зависимостью
Участие в группах взаимопомощи – эффективный метод борьбы с разными видами зависимостей. Он успешно применяется в течение 80 лет реабилитационными центрами разных стран мира. Групповая терапия уже помогла миллионам людей избавиться от зависимости и начать новую жизнь.
Работа в группе взаимопомощи нашего реабилитационного центра для наркоманов включает несколько аспектов:
- осознание проблемы;
- пересмотр своего поведения, жизненных ценностей и предыдущего опыта;
- поиск ключевой причины зависимости;
- планомерный путь к трезвой жизни;
- реабилитация в глазах окружающих.
Групповая терапия в нарко реабилитационном центре Reban в Москве – это еще и возможность посмотреть на себя со стороны: осознать, что происходит с зависимым человеком, какие психические уловки мешают ему снова стать свободным. В результате у резидента РЦ для наркоманов формируется высокий уровень ответственности и духовно-нравственные ценности, он учится строить реалистичные планы на жизнь.
Наркотическая зависимость – комплексная проблема.
Нередко под ней маскируются другие проблемы – психологическое давление враждебной среды, деструктивные отношения, неумение контролировать сильные негативные эмоции: злость, гнев, страх. Реабилитационный центр для наркоманов Reban в Москве использует методы психотерапии, чтобы преодолеть патологическую тягу к психотропным веществам и противостоять рецидивам.
По завершении реабилитации наркоманов резиденты возвращают самоконтроль, умение планировать собственную жизнь и адаптироваться в обществе. Они восстанавливают отношения с близкими, формируют круг друзей, живут полноценной и интересной жизнью.
Реабилитация наркоманов включает в себя блок психологического воздействия
Телесные и духовные практики используются в РЦ для наркоманов Reban как дополнение к основной программе реабилитации. Они положительно сказываются на психологическом состоянии человека: возвращают ему уверенность в собственных силах, поднимают самооценку, дарят чувство гордости за достижение поставленных целей. Доказано, что медитации и йога нормализуют работу многих жизненно важных систем организма – нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной.
Практики помогают легче и быстрее наркоману пройти курс реабилитации и способствуют развитию осознанности, нехватка которой характерна для многих наркоманов.
В ходе их освоения человек тренирует ощущение взаимосвязи тела и ума, умение понимать запросы и потребности своего тела.
Начните путь к здоровой жизни без наркотиков уже сегодня
Главное, что останавливает наркомана – страх перед неизвестностью.
Если у него уже были попытки вылечиться, закончившиеся неудачей, к страху присоединяется и боязнь поражения. Это подрывает самооценку и заставляет смириться со своей участью.Мы рекомендуем каждому наркоману пройти курс реабилитации в центре Reban в Москве. Этот подход позволяет изолировать человека от прошлого токсичного окружения, помочь разобраться в себе в спокойной обстановке, детально изучить все аспекты зависимости. Чем раньше начать лечение, тем лучше: к сожалению, проблема не исчезнет, если не прилагать никаких усилий – напротив, она будет только усугубляться. Сегодня справиться с зависимостью будет проще, чем завтра или через год.
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