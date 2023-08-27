Наркотическая зависимость – одна из самых сложных и опасных аддикций.

Она разрушает психику человека, а также наносит непоправимый вред здоровью. Но это не значит, что из этой ловушки нельзя выбраться. Центр реабилитации наркоманов Reban в Москве использует комплекс методик, которые помогают вернуться в нормальной жизни.

Реабилитация наркотически зависимых в нашем центре – это целый ряд индивидуальных и групповых процедур, направленных на изменение жизненных установок, принципов и ценностей. Наш подход направлен на то, чтобы зависимый человек признал наличие проблемы и получил сильную мотивацию для ее решения.

Опыт реабилитации наркотически зависимых говорит о том, что без согласия резидента на прохождение лечения терапия не будет успешной. Вместо того, чтобы направить энергию на избавление от зависимости, такой человек будет тратить силы на сопротивление принуждению. Все принудительные практики, как правило, заканчиваются провалом. Но мы знаем, как преодолеть этот барьер, поэтому помогаем лечь в реабилитацию наркоману с полным осознанием проблемы – наши резиденты понимают, что им предстоит непростая работа, и они готовы к этому.

Психологические консультации – комплексный анализ проблемы и поиск путей решения

Наркотическая зависимость разрушает все составляющие здоровой личности – ее способность к социализации, духовные ценности, психику и физиологию. Аддикция становится частью человека, и он уже не может представить себя здоровым. Чтобы избавиться от зависимости, недостаточно просто какое-то время не употреблять: для эффективной реабилитации наркомана нужно поработать над каждым разрушенным «кирпичиком». Этот результат достигается в ходе личных бесед со специалистом.

Важная часть работы по реабилитации наркоманов в РЦ Reban в Москве – психотерапия. Индивидуальные консультации помогают резиденту проанализировать свое текущее состояние, найти причины деструктивного поведения и выработать новые, здоровые жизненные установки.

Реабилитация наркоманов считается успешной, если резиденты в течение длительного времени не употребляют психотропные вещества, а их психическое состояние стабилизировалось.

Вместе с избавлением от зависимости приходят и другие положительные изменения, когда человек: